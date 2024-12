CERVETERI – Auto sfondate nel parcheggio della stazione ferroviaria di Cerenova: la storia si ripete. Era accaduto il mese scorso nella stessa zona e poi anche nel piazzale esterno del Granarone, in città. «Volevo segnalare che a distanza di un mese esatto – racconta la proprietaria dell’auto che ha subito danni - di notte mi è stato nuovamente spaccato il finestrino della macchina lasciata alla stazione di Marina di Cerveteri lato Campo di Mare. Mi è stato rubato il libretto di circolazione dell’auto e ovviamente ho già informato i carabinieri». Residenti e pendolari ora tornano a chiedere maggiori controlli in una frazione troppo spesso passata agli onori della cronaca per furti, borseggi ed episodi vandalici.

