CIVITAVECCHIA - Intervento dei Vigili del fuoco per un'auto in fiamme a San Liborio. Questa mattina alle ore 05.30, i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via dell'orto di Santa Maria per l'incendio di una automobile. A bruciare, per cause in corso di accertamento era una vettura di media cilindrata. Il rapido intervento degli uomini della Bonifazi ha evitato il coinvolgimento di altre auto parcheggiate nelle immediate vicinanze e delle abitazioni adiacenti. Non si è registrato nessun ferito. Sul posto anche la Polizia di Stato.

