CERVETERI - Ennesimo incidente in via di Zambra, a Cerveteri, intorno alle 23 di sabato sera. Una tragedia sfiorata: un’auto guidata da un giovane è finita in una cunetta, distruggendone la parte frontale con un palo del telefono poi sradicato in seguito all’impatto. Fortunatamente illeso il conducente. Restano da capire le cause dell'impatto, se per una distrazione o altro. Tuttavia torna di attualità la messa in sicurezza dove transitano miglia di vetture e moto che di notte procedono ad altissima velocità. «Non se ne può più - ha detto il consigliere comunale di centrodestra Gianluca Paolacci - . Il sindaco deve fare qualcosa prima di assistere a una tragedia. Servono dei deterrenti, dossi oppure autovelox, senza accampare scuse. La via di Zambra fino a 10 anni era un'arteria sconosciuta, adesso è transitata parecchio per raggiungere la via Aurelia e le località di mare. In estate, di notte, è utilizzata da giovani che spingono il piede sull'acceleratore. Più controlli e mano pesante per chi guida a tutto gas mettendo in pericolo la propria vita e quella degli altri».