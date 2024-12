Un’auto si incendia in seguito a un incidente, paura oggi pomeriggio a Sant'Eutizio, frazione di Soriano nel Cimino.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 e non ha coinvolto altri mezzi.

Secondo una prima ricostruzione, una vettura, su cui viaggiavano due persone, per cause ancora in corso d’accertamento ha perso il controllo finendo fuori strada, contro la recinzione di un’abitazione privata. Quindi, si è ribaltata e ha preso fuoco.

Una delle due persone a bordo è rimasta ferita, è stata soccorsa dal personale del 118 e portata in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco dalla sede centrale di Viterbo che hanno lavorato per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la vettura.