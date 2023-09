CERVETERI - Giorni "impegnativi" per gli automobilisti che si ritrovano a dover utilizzare la statale Aurelia. Tecnici del comune e agenti della Polizia locale stanno infatti ultimando l’installazione dei nuovi photored, che già tra qualche settimana dovrebbero diventare operativi e nella realizzazione degli attraversamenti pedonali all'incrocio tra via Fontana Morella e la statale. Obiettivo: rendere più sicura l'area soprattutto ai tanti pedoni che quotidianamente si devono recare alle fermate dei bus o nei negozi posizionate sull’altro lato della strada. «Era una istanza che arrivava dai cittadini e finalmente abbiamo trovato una soluzione adeguata», ha commentato il sindaco Elena Gubetti. Una "questione" quella della messa in sicurezza dell'Aurelia che i cittadini portano avanti da almeno 10 anni. «Cinque anni fa - ha spiegato il presidente del comitato di zona Cerenova - Campo di Mare, Enzo Musardo - il nostro comitato fece al riguardo una petizione popolare con centinaia di firme, inviate al sindaco e al Prefetto. I due incroci - spiega - sono privi di protezione per i pedoni e, nonostante ci siano le uniche fermate del costral, non c'è una segnaletica adeguata, senza barriere e senza illuminazione. Ogni giorno centinaia di persone, per andare o tornare dalle fermate, sono costrette ad attraversare un semaforo in rettilineo, senza indicazioni pedonali e facendo lo slalom tra le auto. Molti anche gli studenti che al mattino (d'inverno al buio) attraversano quei semafori senza strisce per andare al bus per le scuole di Civitavecchia». Per non parlare poi, come spiegato da Musardo, di tutti i varchi privati disseminati sull'Aurelia «e che, pur con la doppia striscia, sono utilizzati abitualmente». Tutte «fonti di pericolo». Il comitato negli anni passati aveva proposto anche la realizzazione di una complanare. Idea però fino ad oggi non presa in considerazione, a quanto pare a causa dei costi. Ora, però con il tracciamento delle strisce pedonali e con l'installazione del nuovo impianto semaforico la speranza è che la sicurezza per i pedoni possa aumentare. Alle nuove installazioni vanno infine ad aggiungersi i photored che rileveranno le infrazioni al codice della strada: le auto che si ritroveranno a passare col rosso, in sostanza, saranno multate. Al conducente saranno inoltre sottratti sei punti dalla patente di guida.

