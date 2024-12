SANTA MARINELLA - Entro una settimana saranno terminati tutti gli interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e della segnaletica orizzontale della città. La ditta appaltatrice sta eseguendo le opere nelle ore serali onde limitare al massimo eventuali disagi alla circolazione stradale e ai pedoni. Tutti gli interventi intesseranno la via Aurelia e un lungo tratto del Lungomare Marconi. Nello specifico, si interverrà nel tratto compreso, a nord, con la rotatoria di Via dei Mari e il quartiere Prato del Mare e a sud con l’incrocio con via Vecchia Aurelia. Gli interventi e le limitazioni alla circolazione, che sarà a senso unico alternato e alla sosta, attive nelle sole ore notturne però, intesseranno anche il Lungomare Marconi, tra via Padre Lorenzo Van Den Eerenbeemt e via Garibaldi. “Stiamo proseguendo nel portare a compimento tutti gli impegni presi anche e soprattutto sul fronte della sicurezza e della riqualificazione della città dando le legittime risposte alle esigenze e alle istanze della popolazione residente e dei turisti - afferma il sindaco - a fine luglio, inoltre, è previsto l’avvio del nuovo impianto di illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale, con la sostituzione di oltre tremila lampioni ad opera di Consip Enel X”. “In questa fase - conclude l’assessore Amanati che ha seguito il progetto con il responsabile dell’ufficio tecnico ingegner Giuseppe di Bennardo - abbiamo doverosamente dato priorità al rifacimento degli attraversamenti pedonali. Un problema molto sentito dalla popolazione soprattutto ora che con l’arrivo della stagione estiva è in aumento anche il traffico veicolare La ditta incaricata proseguirà a lavorare anche nelle prossime notti e provvederà a ridipingere le strisce e contemporanea saranno ridisegnate anche le linee di mezzeria lungo la via Aurelia”.

