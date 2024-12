CIVITAVECCHIA – Al termine della celebrazione eucaristica per la Festa dell’Immacolata concezione domenica 8 dicembre 2024 e dopo il rinnovo della promessa di servizio del consiglio del priorato, il priore dell’Arciconfraternita del Gonfalone di Civitavecchia, Remo Barletta, ha consegnato un attestato a sei giovani della città: Samuele di Carlo, Sara di Carlo, Benedetta Diociaiuti, Lavinia Trotti, Emanuele Petrelli e Alessio Lauricina per il loro contributo alla vita della Arciconfraternita. Giovani che si sono distinti durante la Processione del Venerdì Santo per il loro impegno.

«Il loro mettersi in gioco testimonia come questa tradizione e la Arciconfraternita stessa siano vivi e radicati nel nostro tessuto cittadino e non siano solo un patrimonio degli adulti - afferma Barletta - Ci sono tanti ragazzi e ragazze che collaborano con un forte spirito di servizio accanto ai confrati della Arciconfraternita, ma Samuele, Alessio, Emanuele, Sara, Benedetta e Lavinia hanno messo a disposizione della Processione e della nostra città le loro competenze e le loro energie anche durante la preparazione ed il tempo che porta al Venerdì Santo».

«Ci riempie di gioia - prosegue il priore - sentire il loro entusiasmo e ci emoziona vederli partecipi degli sforzi che facciamo per donare alla nostra città una tradizione che ormai fa parte della vita di ogni Civitavecchiese. La nostra speranza è che tanti altri giovani si uniscano a loro mettendo a disposizione quella vitalità e creatività che è propria dei loro anni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA