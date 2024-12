CERVETERI - È ancora sotto sequestro il depuratore di Campo di Mare. A porre i sigilli, poi convalidati dal gip di Civitavecchia, gli uomini della guardia costiera di Ladispoli -Marina di San Nicola. Una situazione allarmante per i cittadini del territorio che ora chiedono lumi all'amministrazione comunale per capire se il mare sia veramente pulito oppure no. «A tutt'oggi le comunicazioni non esistono e a parte gli articoli di giornale tutti sembrano non ricordarsi del problema», spiega il responsabile del Comitato cittadini Cerenova - Campo di Mare, Alessio Catoni. «Era stato dichiarato che entro 4 giorni la situazione si sarebbe ristabilita. È così? A che punto sono i lavori di manutenzione? I rilevamenti dell’Arpa delle acque perché non sono stati ancora resi noti? - chiede Catoni - È ancora valida l’ordinanza straordinaria di divieto di balneabilità della sindaca?». Riflettori ovviamente puntati anche sulla qualità del mare a Campo di Mare: «È pulito?». Tutte domande alle quali, però, ad oggi, non sarebbe seguita alcuna risposta. «Questa situazione è estremamente seria - prosegue ancora il responsabile del comitato cittadini - qui si parla di salute pubblica e ambiente». Dito puntato contro l'amministrazione comunale che - per Catoni - «dovrebbe essere più trasparente senza chiudersi nelle segrete stanze comunali. La popolazione attende risposte dal sindaco».

