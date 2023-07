VETRALLA – Settimana densa di attività, ma nel contempo piena di soddisfazione, per l’associazione Ruben Ciarlanti Aps.

«La scorsa settimana - spiegano - abbiamo installato altri due defibrillatori. Il primo a Civitavecchia, nel capannone industriale della società Cam power Srl, società da sempre attenta ai temi della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Unitamente alla consegna del defibrillatore è stato svolto, al personale dipendente, un corso per il corretto utilizzo dello stesso. Al momento della consegna del defibrillatore abbiamo ringraziato la società per il contributo elargito e per la preziosa collaborazione che si è instaurata e grazie alla quale il prossimo 29 luglio si svolgerà a Blera un concerto in ricordo di Ruben e che vedrà la partecipazione di Alberto Rocchetti e i Doppio senso«.

Il secondo defibrillatore «è stato consegnato all’amministrazione comunale di Vetralla - fanno sapere dall’associazione - che ringraziamo per essersi schierata, sin da subito, al fianco della nostra associazione. La consegna è avvenuta durante la partita di calcio per beneficienza in ricordo di Ruben Ciarlanti e Andrea Testa tra la nazionale attori e le vecchie glorie dell’amministrazione comunale di Vetralla. Il defibrillatore è stato consegnato al sindaco di Vetralla che ha dichiarato che provvederà ad installarlo nei prossimi giorni all’interno della Villa, luogo molto frequentato dai cittadini vetrallesi e non solo». «Ora la nostra attenzione, oltre alla continua organizzazione dei corsi, si sposta su Blera e Viterbo - aggiungono - con l’installazione di due nuovi defibrillatori, rispettivamente: nei giardini pubblici intitolati a Vivenzio Peruzzi e nella sede della provincia di Viterbo, dove il presidente Romoli ha sposato in pieno la nostra offerta di installare all’interno degli uffici un nuovo defibrillatore».

