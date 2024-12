Al via la stabilizzazione per 148 precari dell’Asl di Viterbo. La direzione strategica della Asl, infatti, ha approvato la delibera con la quale si indicono e si approvano gli avvisi.

Il provvedimento riguarda 91 infermieri, 1 ortottista, 41 operatori socio sanitari, 13 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 1 tecnico sanitario di laboratorio biomedico, 1 collaboratore tecnico professionale. La delibera è stata adottata in esecuzione del piano assunzionale regionale che interesserà le aziende sanitarie e ospedaliere laziali, come autorizzato lo scorso 8 maggio dalla Regione Lazio.

Un piano che, per la Asl di Viterbo, per il biennio 2024/25 prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 546 nuovi professionisti della sanità, tra personale della dirigenza e del comparto, e 161 stabilizzazioni, per un totale quindi di 707 unità di personale.

La delibera fa seguito a due provvedimenti analoghi che, nei giorni scorsi, la Asl di Viterbo ha approvato per la stabilizzazione di 8 dirigenti medici.

Nello specifico: 3 chirurghi vascolari, 3 chirurghi generali, 1 farmacista e 1 psicologo. Atti già trasmessi alla Regione Lazio e prossimi alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale e, per estratto, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Al termine dell’iter, lo stesso che verrà adottato per le stabilizzazioni del comparto approvate ieri, sarà possibile svolgere finalmente le selezioni.

«A seguito dell’importante determinazione assunta dalla Regione Lazio – spiega il commissario straordinario della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi – con il contributo degli uffici aziendali, abbiamo voluto procedere speditamente adottando il giusto provvedimento amministrativo che condurrà alla stabilizzazione di 148 unità di personale del comparto e che consentirà l’uscita dalla precarietà lavorativa di molti professionisti presenti in azienda, aggiungendo un altro tassello che conduce al superamento delle criticità esistenti e, quindi, al potenziamento del nostro sistema sanitario.

Sempre coerentemente con il recente piano approvato dalla Regione, la Asl di Viterbo, in queste settimane, ha iniziato a svolgere alcune delle procedure concorsuali autorizzate che riguardano l’assunzione a tempo indeterminato delle nuove unità di personale della dirigenza e del comparto. Contiamo di procedere speditamente in merito a quanto contenuto nel piano regionale - conclude il commissario straordinario Bianconi - rendicontando l’importante sforzo organizzativo che stiamo mettendo in campo su tutti i fronti della nostra azienda: dall’acquisizione di personale alla riqualificazione strutturale, fino all’ammodernamento tecnologico ed organizzativo».

Sulla questione intervengono anche Daniele Sabatini, capogruppo FdI in consiglio regionale e Giulio Menegali Zelli, consigliere regionale.

« Ringraziamo il commissario straordinario Egisto Bianconi - dicono Sabatini e Menegali Zelli - per aver avviato celermente le procedure necessarie per dare finalmente stabilità al personale precario e aver cosi avviato l’iter che porterà nel biennio 2024/2025 a dotare la nostra Asl delle necessarie coperture di organico, utili a superare le criticità e garantire servizi sempre più efficienti. La politica della giunta Rocca è infatti quella di rilanciare la sanità, sia con gli interventi strutturali che con la valorizzazione delle risorse umane, e investendo concretamente, e come mai avvenuto in precedenza, sul personale. Un’inversione di tendenza - concludono - che sta premiando in termini di miglioramento e maggiore qualità dei servizi sanitari. Avanti così».