ALLUMIERE - Tutto pronto ad Allumiere per la seconda edizione di "Asinitaly 2024" che si aprirà oggi e che fino a domani sera infiammerà la collina. L'asino è da sempre per Allumiere un animale importantissimo e c'è proprio una razza autoctona: il grigio.

Anche quest'anno l'amministrazione comunale apre il cartellone dell'estate di Allumiere con questa bellissima e ricca manifestazione.

Asinitaly si aprirà alle ore 13 e sarà possibile fare una “passeggiata a passo d'asino” con visita guidata al Monumento naturale "il Faggeto" (compresa una esclusiva merenda) e a seguire i partecipanti potranno visitare il Mak di Allumiere a a cura di "Voglia di Arte" e "Country Food".

Dalle ore 16,30 avverrà l’apertura degli stand enogastromici a km 0. Sarà inaugurato anche il mercatino artigianale. Seguirà poi la particolare presentazione dell'Amaro Gnorante, un singolare liquore amaro non adatto ai deboli di stomaco. Alle ore 17 inizierà la parata del "Festival del Folklore" per le vie del paese: ad accompagnare il corteo saranno la banda musicale degli "Amici delle Musica" e il gruppo "AgapiaFolk:, seguite dalle Contrade di Allumiere con i loro Sbandieratori, Tamburini e Dame. Da non perdere, poi, sempre nel corteo il tremendo "Diavolo di Tufara", pronto a scacciare e terrorizzare i demoni del luogo, seguiranno poi i saluti istituzionali con le delegazioni. Alle 19 tutti in collina perché ci sarà l'esclusiva Fanfara dei Bersaglieri di Ladispoli che sfilerá in parata per le vie di Allumiere. Seguirà lo spettacolo “Viaggio nella Mente dell'Asino" a cura di Lisa Mabiloa. Alle 19.45 lo spettrale diavolo di Tufara ritornerà con il suo spettacolo: "La Pantomima del Diavolo di Tufara. Il processo al carnevale". È cinsigliato poi fernsrdi ad Allumiere per mangiare e ristorarsi: oltre ai numerosi bar, ristoranti e pizzerie sarà presente anche un autentico Street Food lungo le vie del paese. Dopo aver cenato animerà la piazza un travolgente e bellissimo spettacolo musicale: "La notte della Taranta e non solo" a cura di "AgapiaFolk" e "La Ballarella" a partire dalle ore 21.30; seguirà un Dj Set per animare la notte più esclusiva di Allumiere.

In occasione della II Edizione di Asinitaly per oggi e domani il sindaco Landi ha emesso un'ordinanza per il cambio di viabilità. Oggi e domani è istituito il divieto di transito e sosta su parte di piazza della Repubblica dal civico 9 al civico 20 fino a fine manifestazione; su parte di piazza della Repubblica, dal civico 44 al civico 46, dalle 7 di stamattina fino a fine manifestazione. È istituito il divieto di sosta e transito su tutta via Roma, da stamattina alle 7 fino a fine manifestazione; su piazza F. Turati, dall’ incrocio di via delle Cascine fino all’incrocio di via Civitavecchia, dalle 7 di stamattina fino alla fine della manifestazione; su piazza F. Turati, dal civico 23 al civico 29, dalle 7 di stamattina fino alla fine della manifestazione; su ambo i lati di tutto viale Garibaldi, dalle ore 14 di oggi fino alla fine della manifestazione; su viale Garibaldi, a fianco della “Fontana Leggera” (nello spazio adiacente ai parcheggi riservati ai veicoli dei Carabinieri) e nello spazio soprastante la “Fontana Leggera” (lungo tutto il lato del muro), nello spazio compreso tra il civico 77 ed il civico 83 e nello spazio tra gli alberi siti di fronte ai civici suddetti, dalle ore 14,00 di oggi fino alla fine della manifestazione; su via Francesco Basoli fino all’incrocio con la strada Provinciale “Braccianese Claudia” dalle ore 14 di stamattina fino alla fine della manifestazione. È istituito il divieto di transito su via Nuova da stamattina alle 10 fino alla fine della manifestazione; su via delle Cascine dalle ore 15 di oggi fino alla fine della manifestazione. Per Località Bolzella il transito in entrata è consentito da piazza della Repubblica / via Isonzo, mentre quello in uscita è consentito solo ed esclusivamente da via Bandita dei Buoi.

