ALLUMIERE - La vicesindaca è assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Allumiere ha emanato in sinergia con il sindaco un avviso pubblico per l'iscrizione servizi educativi dai 0 ai 3 anni. Il Comune avvia, infatti, il servizio di Asilo Nido Comunale per l’anno 2025 a partire dal mese di febbraio 2025 fino al dicembre 2025, con chiusura estiva dal primo agosto 2025 al 31 agosto 2025. La domanda di iscrizione deve essere presentata dal genitore/tutore/affidatario/esercente la responsabilità genitoriale al Comune di Allumiere entro le ore 12 del 14 gennaio. L'avviso pubblico e la domanda di iscrizione sono consultabili sul sito internet del Comune di Allumiere al seguente link https://www.comune.allumiere.rm.it/it/news/avviso-pubblico-per-iscrizione-servizi-educativi-0-3-anni-comune-di-allumiere.