NEPI - «Ieri, insieme all’assessore Francioni ed al responsabile ai lavori pubblici, l’architetto Cima , ho avuto un incontro preparatorio per organizzare i lavori di ampliamento dell’asilo nido, la cui progettazione è stata predisposta dall’architetto Angelini William». Lo annuncia il sindaco del paese Franco Vita, che aggiunge: «I lavori inizieranno nel mese di agosto, periodo - spiega il primo cittadino nepesino - in cui l’asilo nido è chiuso. In questo periodo verranno realizzate le strutture più importanti in modo che eventuali disagi , alla riapertura prevista per il 3 settembre , saranno ridotti al minimo. L’opera del costo di circa 500mila euro - aggiunge Vita - è finanziata con fondi Pnrr e consentirà di esaudire le richieste di tanti genitori».

«Entro il mese di luglio - conclude il sindaco Vita - inizieranno i lavori anche altri due importanti interventi che riguardano Via delle Mura e vie limitrofe e piazza San Biagio sempre con vie collegate».