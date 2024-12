TARQUINIA - Per chi li ha conosciuti e apprezzati sono pura arte. Per chi li vedrà per la prima volta saranno una piacevolissima scoperta. Sabato prossimo, 6 luglio, alle 21,30, piazza dei Tritoni a Tarquinia Lido accoglierà la compagnia degli artisti di strada TaDam per lo spettacolo gratuito di 45 minuti dal titolo “13 metri”, storia del vecchio direttore del circo Effimera che, dopo una vita trascorsa nei 13 metri della sua pista, emergerà da un vecchio baule estraendo ricordi tanto vividi, da dare l'impressione di saltare e piroettare proprio come la sua amata compagnia.

Promossa dalla Pro loco Tarquinia, la rappresentazione unisce il teatro alle tecniche di circo come giocoleria, manipolazione, cerchio aereo, trapezio statico e trampoli. Protagonisti della scena saranno Daniele de Blasis, come voce narrante e trampoliere, Dario Rigolli, giocoleria e bastoni, Marzia Zambianchi al cerchio aereo, Davide Milani alle clave, e Talita Ferri, al trapezio. TaDam nasce a Piacenza nel 2015 da un'idea di Dario Rigolli e Talita Ferri, che portano avanti il progetto insieme a numerosi collaboratori. Organizza corsi per adulti e bambini, laboratori di circo sociale e spettacoli di piazza, partecipando a manifestazioni prestigiose in tutt’Italia.

