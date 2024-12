ALLUMIERE - «La Proloco svolge un ruolo fondamentale nel promuovere il turismo locale e sostenere la comunità». Sì apre così la nota della Proloco di Allumiere con la quale la presidente Maria Pinardi e il resto dello staff annunciano una novità: la Rete di Accoglienza diffusa nel paese di Allumiere.

«Tra le attività che noi della Proloco portiamo avanti per sostenere la comunità c’è la creazione di una rete di informazione relativa alle case in affitto. Questo servizio non solo facilita i turisti nella ricerca di alloggi adatti alle loro esigenze, ma offre anche un'opportunità per i residenti locali di affittare le proprie abitazioni, contribuendo così all'economia del territorio». La Proloco raccoglie e organizza dati dettagliati sugli alloggi disponibili, incluse informazioni sui servizi offerti, le tariffe e le modalità di prenotazione, rendendo il processo di ricerca e prenotazione semplice e trasparente. Inoltre, si impegna a garantire che tutte le proprietà rispettino standard elevati di qualità e sicurezza, assicurando così una piacevole esperienza per gli ospiti e valorizzando al contempo il patrimonio locale. La rete di accoglienza diffusa nel paese riguarda affitti brevi, turistici, quelli relativi al periodo estivo in condominio e affitti a lungo termine.

«Vogliamo chiarire che il nostro ruolo non è quello di un'agenzia immobiliare - specificano dalla Proloco - funzioniamo come una rete di comunicazione indiretta, facilitando il contatto tra i cittadini e i proprietari che desiderano affittare i propri immobili. La nostra piattaforma - concludono dall’associazione collinare - è progettata per agevolare il dialogo e lo scambio di informazioni, ma non gestiamo nè ci assumiamo responsabilità riguardo ai pagamenti mensili o eventuali danni a case e oggetti. Pertanto incoraggiamo tutte le parti coinvolte a stabilire accordi chiari e dettagliati per garantire una collaborazione fluida e priva di inconvenienti».

