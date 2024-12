CERVETERI - Il Natale di avvicina e il Rione Madonna dei Canneti scalda i motori. Dopo aver illuminato il piazzale della storica e secolare Quercia con l’albero di Natale e luminarie varie, oggi e domani è pronto ad accogliere cittadini e famiglie con la “Festa della Pizzetta Fritta”: due giorni di iniziative, musica, gastronomia, con uno stand a cura proprio dei rionali, prodotti tipici del Natale e molto altro. Si parte oggi alle 10.30 con “I Laboratori di Erika”, per proseguire alle 15 con “Nati per Leggere”. Dalle 14:30 la protagonista è la solidarietà: al via, la grande raccolta di giochi e libri da donare ai piccoli pazienti dell'Ospedale Bambin Gesù di Palidoro. Gastronomia, eventi ed intrattenimento anche domani. quando alle 11.30 arriverà anche Babbo Natale.

