I carabinieri della Stazione di Piansano hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di una 36enne, autrice di svariati furti in danno di esercizi commerciali della Capitale. La donna prendeva di mira in particolare capi d’abbigliamento, borse ed accessori. Dopo numerose denunce ed arresti in flagranza, il tribunale di Roma ha emesso un provvedimento che le impone di scontare agli arresti domiciliari 4 mesi di reclusione.