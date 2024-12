CIVITAVECCHIA – Ancora un importante riconoscimento per il gruppo di Protezione civile di Civitavecchia.

In particolare nella giornata di sabato il coordinatore dell’Unità di Crisi Valentino Arillo è stato invitato in Abruzzo, per parlare a sindaci ed associazioni di volontariato riguardo l'importanza della pianificazione e le Telecomunicazioni di Emergenza «portando ad esempio - ha spiegato - proprio il "Modello Civitavecchia ". Diffondere il sapere e condividere idee e progetti, è importante». Negli ultimi tempi il gruppo locale è cresciuto molto, soprattutto in termini qualitativi, protagonista in diversi teatri dove ha portato la propria professionalità. «Civitavecchia grazie proprio all'Unità di Crisi Interforze e al Centro Operativo Misto tecnologicamente avanzato - ha spiegato infatti Arillo - si conferma anche un importante teatro operativo per testare i protocolli in caso di emergenza».

