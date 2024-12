SANTA MARINELLA – Nell’ultima seduta pubblica, è stato approvato il regolamento del consiglio comunale. Un atto che è stato apprezzato dalla maggioranza ma che ha creato polemiche nelle opposizioni.

“Il nuovo regolamento – dice il sindaco Tidei - dopo un lavoro di tante settimane che ha visto impegnati consiglieri e uffici preposti, porta il consiglio comunale ad essere più moderno e ad allinearsi a quelle che sono le nuove esigenze del dibattito nella città, rendendo le discussioni e il confronto più approfondito sui tanti temi rilevanti che si andranno ad affrontare nei vari ordini del giorno”.

“Dal 2012, il nostro Comune, è passato oltre i 15 mila abitanti e si è così reso necessario intervenire per adeguare il regolamento del consiglio comunale”. Spiega il presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella. La variazione più evidente riguarda l’election day, dove è proclamato sindaco, il candidato alla carica, che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso contrario, si procede ad un secondo turno elettorale, dove è previsto il ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Come sappiamo, ogni candidato Sindaco può essere appoggiato da varie liste di candidati e una delle modifiche apportate nel regolamento prevede che queste liste oggi abbiano rappresentatività nel consiglio comunale. Ognuna di esse infatti indicherà un proprio capogruppo che farà da portavoce durante le sedute dell’assemblea. “Per quel che riguarda le procedure – continua Minghella - cercheremo di far rispettare le tempistiche, in modo che non immobilizzare il lavoro dell’amministrazione”. Secondo quanto stabilito dal nuovo regolamento, approvato nel consiglio di venerdì, un’altra modifica riguarda il diritto di parola concesso durante la seduta pubblica, agli assessori, che potranno intervenire nelle discussioni nelle materie di competenza. “Mi dispiace – conclude Minghella - che quest’ultima variazione sia stato il solo motivo di voto sfavorevole da parte dei consiglieri di minoranza, nonostante le numerose riunioni di capigruppo effettuate per elaborare il regolamento.

