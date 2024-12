MONTALTO - Il consiglio comunale di Montalto di Castro ha approvato le tariffe Tari e il rendiconto di gestione 2023 con un avanzo di amministrazione di circa 3,2 milioni.

“L’avanzo di amministrazione che abbiamo approvato - afferma la sindaca Emanuela Socciarelli - è la dimostrazione che una sana gestione del denaro pubblico porta risultati utili a tutta la comunità. Al termine del primo vero anno di gestione della nostra maggioranza, siamo riusciti a presentare al consiglio comunale un bilancio solido, i cui indici sono tutti positivi, che ci consentirà di programmare interventi di manutenzione del nostro patrimonio che realizzeremo nei prossimi mesi. L’avanzo di amministrazione nasce sia in seguito allo svincolo di alcuni fondi di riserva di bilancio, sia dall’aumento della capacità di riscossione dell’ente, che dalla cessione del servizio idrico avvenuta a fine luglio che non ha consentito l’utilizzo dei proventi della fatturazione di competenza comunale». «Possiamo guardare con serenità al futuro - continua la sindaca - perché ad oggi il bilancio, seppur continua a risentire della mancanza dell’Imu dell’Enel che copriva le spese ordinarie, ci consentirà di intervenire sulle strade e sugli edifici comunali che, come noto, si trovano in cattivo stato di manutenzione”.

«Vogliamo, inoltre, chiarire alla cittadinanza che l’avanzo di amministrazione non può essere utilizzato per qualsiasi spesa - prosegue la sindaca - non può essere utilizzato ad esempio per abbattere i tributi locali o per intervenire sul verde pubblico o sull’organizzazione degli eventi. La normativa ci impone di utilizzarlo per investimenti, ed abbiamo le idee chiare su dove intervenire, tenendo conto delle esigenze della nostra comunità. Nella stessa giornata il consiglio comunale ha approvato anche le nuove tariffe Tari che sono in linea con quelle dell’anno precedente, nonostante l’aumento dei costi di gestione dati dagli aumenti Istat e dagli abbandoni dei rifiuti per strada». «Abbiamo mantenuto la tariffa in linea con lo scorso anno perché comprendiamo che tutti noi stiamo vivendo un periodo storico complesso - aggiunge la sindaca - e l’amministrazione è vicina alle esigenze dei cittadini. Inoltre, sono state mantenute tutte le riduzioni da regolamento, ovvero, stagionalità, riduzione superficiaria per smaltimento rifiuti speciali e la riduzione del 10% sia sulle utenze domestiche che non domestiche, anche grazie al lavoro degli uffici che hanno individuato un numero considerevole di evasori. Il calcolo delle tariffe è stato redatto cercando dunque di tenerle in linea con lo scorso anno, confermando i parametri già in uso. In particolare, per le utenze non domestiche sono stati confermati i coefficienti e i moltiplicatori sia sulla parte fissa che per quella variabile per tutte le categorie, ad eccezione delle categorie che ricomprendono ristoranti e ortofrutta e pescheria (cat. 22 e 27) per le quali è stato abbassato il coefficiente della parte fissa al minimo».

«Con la stessa delibera sono fissate le scadenze di pagamento della Tari la cui prima rata o rata unica è fissata il 10 luglio 2024. Quanto è stato elaborato dagli uffici - conclude Emanuela Socciarelli - è la migliore soluzione tariffaria che ci consente di mantenere le tariffe tendenzialmente in linea all’anno precedente e soprattutto garantendo le agevolazioni che ammontano a 404mila euro. Un lavoro, questo, che ci ha dato la possibilità di non gravare sulle tasche dei cittadini. Per questo ringrazio gli uffici per l’ottimo lavoro svolto”.

