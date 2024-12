CERVETERI - Grande emozione nei giorni scorsi per l'apertura della Porta Santa del Santuario di Nostra Signora di Ceri, in occasione dell'anno Mariano che il vescovo, sua Eccellenza monsignor Gianrico Ruzza, ha voluto indire in preparazione del Giubileo 2025. «Tantissimi i fedeli presenti - ha commentato il sindaco Elena Gubetti - che hanno voluto onorare questo momento con grande devozione, in una celebrazione animata da tantissimi bambini. La Porta Santa era stata aperta l'ultima volta - ha ricordato il primo cittadino - per il Giubileo della Misericordia». «Il Santuario di Ceri è un luogo suggestivo, di una bellezza unica che merita di essere visitato insieme al Borgo Medievale di Ceri», ha ribadito ancora Gubetti. E proprio in occasione del Giubileo nei mesi scorsi al Borgo Medievale era scattato il sopralluogo delle Soprintendenze e dei tecnici del Ministero della Cultura. L'idea dell'amministrazione comunale sarebbe, come aveva spiegato il primo cittadino, quello di realizzare degli interventi di recupero e di restauro «che valorizzino l'accesso al Santuario dedicato alla Madonna di Ceri».

