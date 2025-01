ALLUMIERE - "Vuoi disegnare in compagnia nella meravigliosa Casa delle Arti di Allumiere, sorseggiando un aperitivo e mangiando insieme qualcosa? Alla Casa delle Arti vi aspetta la serra giusta". Ad esprimersi così è l'artista MarLa, la quale in collaborazione con la Casa delle Arti darà vita ad "APERIDRÓ' Aperitivo d’Artista

Saranno incontri di disegno libero: "Attraverso l’arte sperimenteremo insieme la creatività".

A condurre la serata ci sarò MarLa, illustratrice e artigiana del design.

"Come funziona? - spiega MarLa -

vieni portando con te la tua voglia di metterti in gioco e sperimentare: ci approcceremo al disegno senza giudizio per riscoprire la gioia di tracciare i tuoi segni sul foglio. Chi può partecipare? Chiunque voglia esplorare la propria creatività e scoprire cosa ha da dire attraverso il disegno. È un incontro per chi pensa di non saper disegnare, per chi non l’ha mai fatto ma anche per chi già disegna ed è alla ricerca di nuovi stimoli. Per info in DM o al 3284595955. "Ti aspettiamo".