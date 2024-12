I carabinieri della Stazione di Canino sono stati protagonisti di un intervento tempestivo e decisivo che ha permesso di salvare la vita di un anziano malcapitato. Grazie alla prontezza d’animo e alla professionalità dei militari, il 75enne è stato liberato da una grave situazione di pericolo.

Il figlio dell'uomo, residente a Roma, si era preoccupato per la mancanza di contatto con il padre da due giorni e aveva chiesto l'intervento dei carabinieri. Una volta sul posto, i militari non hanno esitato a entrare nell’abitazione attraverso una finestra e hanno trovato l’anziano in condizioni critiche, bloccato da due pesanti scarpiere a muro che gli erano cadute addosso.

I carabinieri hanno rimosso il peso che schiacciava l’uomo e hanno prestato le prime cure salvavita, chiamando immediatamente il personale del 118 per il trasporto in ospedale. Grazie alla loro pronta e coraggiosa azione, l’anziano è stato salvato da una situazione potenzialmente letale.

Il comandante provinciale dei carabinieri di Viterbo, colonnello Massimo Friano, ha espresso parole di elogio per l'operato dei militari, sottolineando l'importanza della prontezza e della dedizione con cui i carabinieri svolgono il loro lavoro. Grazie alla loro presenza e alla loro preparazione, anche in situazioni di emergenza come questa, è possibile garantire la sicurezza e la salute dei cittadini.

I carabinieri – spiega una nota dell’Arma – sono noti per la loro professionalità e capacità di intervento in situazioni di emergenza ed oltre alle abilità militari e investigative, i carabinieri sono formati anche per intervenire in situazioni di primo soccorso e fornire assistenza immediata a chi ne ha bisogno.

Grazie alla loro partecipazione ai corsi di formazione di primo soccorso tenuti dai medici, i carabinieri acquisiscono le conoscenze e le competenze necessarie per intervenire in modo tempestivo e efficace in casi di emergenza. Questi corsi forniscono loro le nozioni di base sulla gestione delle vie aeree, sulla rianimazione cardiopolmonare e sull'utilizzo degli strumenti di pronto soccorso, in modo da essere in condizione di salvare vite umane e fornire assistenza in situazioni d’emergenza.

In conclusione – si legge ancora nella nota - la formazione dei carabinieri nei primi soccorsi è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza della popolazione. Grazie alla loro preparazione e alla loro prontezza d'intervento, i carabinieri sono in grado di svolgere un ruolo cruciale nelle situazioni di emergenza, garantendo un intervento tempestivo e efficace che può fare la differenza tra la vita e la morte, essendo anche addestrati non solo a gestire le situazioni di emergenza in modo rapido e sicuro, ma anche a gestire lo stress e le emozioni che possono derivare da queste situazioni, al fine di mantenere la calma e di agire in modo ponderato anche nelle situazioni più critiche.

L'episodio è stato un chiaro esempio della dedizione e della professionalità dei carabinieri, che con il loro impegno quotidiano dimostrano di essere veri custodi della sicurezza e dei valori di solidarietà della nostra comunità e a Canino grazie al loro intervento tempestivo un’altra vita è stata salvata.