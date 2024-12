SANTA MARINELLA - Coppia di anziani cade in casa: intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia stamane intorno alle 12 in un appartamento di via Aurelia a Santa Marinella.

I due nonni sono caduti all’interno della loro abitazione non riuscendo più ad alzarsi. Fortunatamente sono riusciti a chiamare i soccorsi con i vigili del fuoco della caserma Bonifazi che si sono precipitati immediatamente con la 17 A e l’equipaggio dell’autoscala S17.

I pompieri hanno subito approntato la manovra con la scala, riuscendo a raggiungere l’appartamento dalla finestra. Aperta la porta, hanno fatto entrare i sanitari del 118 che hanno preso in carico i due anziani.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

