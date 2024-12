FIUMICINO - «È facile rimandare ad altri le responsabilità proprie dopo 10 anni di mancanze e promesse non mantenute, mentre oggi si ha la pretesa di avere tutte le risposte in 10 mesi. Certo, per noi sarebbe un’immensa soddisfazione risolvere tutti i problemi ereditati in così poco tempo, ma purtroppo o per fortuna l’azione della pubblica amministrazione segue degli iter e delle tempistiche inevitabili, oltre che talvolta anche regolamenti obsoleti». Lo dichiarano Alessandro De Vincentis e Imma Pietrangelo, membri della Lista Civica Baccini sindaco. «Contrariamente a quanto da alcuni detto maliziosamente ed ai fini esclusivamente di mischiare le carte confonendo cosí la popolazione, l’interessamento nei riguardi della questione di cui sopra era concreto ad aprile 2023 ed è oggi attuale e preminente», si legge ancora. “Infatti, per spazzare via le polemiche inutilmente sollevate proprio da parte di coloro che ci hanno portato in casa gli impianti srb, stiamo lavorando seriamente per garantire alla cittadinanza la giusta tutela, che non sembrava essere prioritaria per la precedente Amministrazione. L’immobilismo di cui alcuni ci accusano pretestuosamente è frutto della mancata conoscenza di cosa è stato fatto e di ció si sta facendo e verrá messo a tacere con la realizzazione di progetti che sono giá sulle scrivanie dei tecnici ed in fase di ultimazione. Chi dice che non si sta lavorando, lo fa mentendo pur sapendolo - aggiungono -. Quanto verrá a breve realizzato sará il frutto del lavoro di chi, sin da aprile 2023, insiste per trovare una soluzione che sia bilanciata rispetto agli interessi in gioco (e non attende di lasciare la poltrona per poi accusare il suo successore), riconoscendo ovviamente massima rilevanza alla salute pubblica ed al bene comune» concludono De Vincentis e Pietrangelo.