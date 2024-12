ALLUMIERE - La sezione Anpi di Allumiere, guidata da Catia Galimberti, si unisce all'Anpi provinciale per esprimere solidarietà alla giornalista Rai Serena Bortone.

"Dopo l'inaccettabile censura ad Antonio Scurati e la coraggiosa denuncia di Serena Bortone siamo vicini a lei per questa vergognosa ritorsione che rappresenta il tentativo di intimidire lei e tutte le giornaliste e i giornalisti liberi della Rai - spiegano dall'Anpi Provinciale e i membri della sezione di Allumiere - ora toccherà a Serena Bortone difendersi, mentre chi ha fatto naufragare per servilismo il monologo di Antonio Scurati continua a non rispondere per questa pagina buia della democrazia e della Rai», ha dichiarato Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi. Forza Serena! Ora e sempre Resistenza".

