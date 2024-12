LADISPOLI - Ancora un triste ritrovamento sul litorale ladispolano. Un altro delfino purtroppo non ce l’ha fatta.

Ad allertare le guardie ecozoofile di Fareambiente la consigliera comunale Daniela Marongiu.

Il cetaceo è stato ritrovato spiaggiato sulla spiaggia nei pressi del quartiere Caere Vetus.

Operazioni di segnalazione e delimitazione dell’area difficoltose per i volontari che hanno dovuto rinviare tutto a ieri mattina. Il delfino era infatti raggiungibile solo dal rimessaggio, ovviamente chiuso durante le ore notturne.

«Ma con qualche aiutino dai contatti di Daniela - spiegano da Fareambiente - siamo riusciti ad avere il numero del proprietario che, umanamente, stamattina (ieri, ndr) si è messo a disposizione per farci aprire anche se lui è in vacanza, e i nostri di buonora, prima dell'alba praticamente, hanno potuto ridare quel minimo di dignità alla carcassa del povero animale colpito dalla mareggiata e dalla cattiva sorte. I nostri volontari non ti hanno lasciato solo - il messaggio dei volontari - Ora puoi stare certo che il tuo viaggio sarà scortato da tanto bene. Forza ragazzo, questo è il tuo ultimo viaggio, ma non sarai solo».

