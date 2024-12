ALLUMIERE - Il Festival della Birra ad Allumiere anche quest'anno da grandi numeri. La Contrada Nona del presidente Stefano Ceccarelli da venerdì sta dando il massimo e i risultati si vedono: ogni serata è stata un successo.

I rossoverdi attendono tutti oggi per una chiusura col botto. I nonari lo avevano promesso di dar vita a un evento eccezionale per accontentare tutti i gusti e lo stanno facendo. Birra a fiumi, llwgrua, musica, clima festoso e famigliare, Slow food, street food: una formula allargata quella che la Nona sta proponendo per permettere a tutti di vivere nel migliore dei modi la festa e di mangiare ciò che più aggrada.

Per passare una serata all'aria aperta, al fresco, nella meravigliosa location del Parco del Risanamento, in mezzo a bella gente e per gustare una cena l'oculista e fantastica non si può non salire in collina dove al posto dell'acqua è la birra a scorrere a fiumi.

La Storica Contrada Nona è capitanata dal simpaticissimo e attivissimo presidente Stefano Ceccarelli, un ragazzone simpatico, buono, con la capacità di fare gruppo e di regalare allegria: lui e tutti i suoi contradaioli sono campioni di entusiasmo e di allegria e attendono tutti alla 31^ edizione del Festival della Birra che si concluderà stasera ed e garantito che anche per oggi il Parco del Risanamento sarà il paradiso degli amanti delle bionde, delle scure e delle rosse, tutte di alta qualità e provenienti dalla Germania.

Ma alla Nona n9n solo si bene ma si mangia divinamente: il menù proposto dalla Contrada rossoverde è molto vasto e prevede tartufo nero scorzone dei Monti dea Tolfa, Sua Maestà il cinghiale, cannelloni, succulente zuppe tipiche, la traduzionale e golosa trippa e tante altre leccornie. Come antipasto ci sarà un mix di bruschette e affettati; ben 5 i primi fra cui scegliere: fettuccine al tartufo, fettuccine al cinghiale (fantastiche), cannelloni al ragù (eccezionali), la tradizionale zuppa cicoria e fagioli e le penne al basilico. Per secondo si potrà scegliere fra spezzatino alla maremmana, trippa e salsicce alla brace.

Come dolce o golosissime bruschette alla nutella o la crostata. Oltre all'area ristorno, dove è possibile mangiare e ordinare con menù alla carta, il Festival della Birra da alcuni anni è attrezzato anche con un percorso street food, dove si potrà trovare una grande varietà di panini farciti e naturalmente Birra.

La serata di stasera sarà animata dal grande live del gruppo: "Radici nel cemento". Per info e prenotazione per l'area ristoro chiamare Natalia al 3791193195 o a Sofia al 3465332161.

©RIPRODUZIONE RISERVATA