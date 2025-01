TARQUINIA - Anche gli agricoltori di Tarquinia e del circondario fanno sentire la loro voce. L’occasione è l’adunanza agricola, un grande raduno di trattori previsto per il 9 febbraio quale momento importante di aggregazione e di convivialità per gli operatori del settore nel territorio richiamati a fare il punto della situazione che era e rimane critica. L’obiettivo è ritrovarsi per celebrare un evento che è alla sua seconda edizione in città e che mira a diventare un appuntamento fisso. L'evento è promosso da Maremma Old Style con la direzione di Andrea Ortenzi e dal Comune di Tarquinia, con la preziosa vicinanza della Diocesi di Civitavecchia Tarquinia, di Don Augusto e di Don Dario, dell’associazione Se Ami Tarquinia, della Pro Loco di Monte Romano, oltre a molti giovani agricoltori e varie aziende del territorio che saranno richimate e ringraziate nel corso della manifestazione per la fondamentale presenza.

Tutti sono invitati a partecipare con il proprio mezzo all’adunanza che si aprirà alle 11 con l’incontro presso la cooperativa Pantano/coop Ortofrutticola. Alle 11,30 partirà la sfilata fino al Lido; alle 12 la benedizione nella pressi della chiesa di Maria Santissima Stella Del Mare. Alle 12,30 pranzo a base di piatti tipici e giochi in località Vallegato Procoio, sulla provinciale di Porto Clementino, a 1 minuto dalla Chiesa del Lido (prenotazione obbligatoria entro giovedì 6 febbraio al 324 807 0421).

L’organizzazione ringrazia le forze dell'ordine ed la Polizia locale di Tarquinia per l'assistenza e il coordinamento della manifestazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA