CIVITAVECCHIA – Conclusa il 15 settembre l’operazione "Mare e Laghi Sicuri 2024", la campagna estiva di sicurezza della Guardia Costiera, coordinata nel Lazio dalla Direzione Marittima di Civitavecchia. Obiettivo primario è stato la salvaguardia della vita umana in mare, con 80 interventi SAR (Search and Rescue) che hanno soccorso 41 imbarcazioni e 125 persone, tra diportisti, bagnanti e subacquei. Effettuati oltre 11.500 controlli complessivi e 3.300 verifiche sul litorale, che hanno restituito 2.000 mq di aree demaniali marittime occupate illegalmente. Nonostante un approccio principalmente preventivo, sono state elevate 553 sanzioni amministrative e redatte 22 informative di reato. Il direttore marittimo del Lazio Michele Castaldo ha evidenziato il miglioramento della consapevolezza nei comportamenti di diportisti e bagnanti e la crescente collaborazione degli operatori balneari.

A Civitavecchia, nel corso del 2023, state coordinate 20 operazioni che hanno consentito il salvataggio di 10 unità e 24 persone. Particolare attenzione è stata dedicata all’ambiente: 26 sanzioni amministrative e 9 penali. Massima è l'attenzione al controllo dei fumi delle navi, invitando i comandanti a mettere in pratica sempre di più quelle best practices fondamentali per diminuire lo sforzo dei motori ed evitare problemi. «Abbiamo già avuto incontro con il Comune - ha spiegato il comandante Castaldo - e abbiamo consegnato loro i dati sulla Virgin, la nave che si trova in rada da tempo. Ci siamo portati più volte a bordo con i nostri ispettori, la nave utilizza gli scrubber e finora ha sempre rispettato i limiti imposti dalla legge. In materia ambientale l'attenzione è sempre alta: abbiamo personale altamente specializzato».

Da febbraio 2023, inoltre, sono stati gestiti 15 sbarchi in sicurezza, tra cui 3 navi migranti nel periodo estivo. Importanti anche i risultati nel contrasto alla pesca illegale: sequestrati 2.700 kg di pesce e comminate 87 sanzioni con 50 sequestri. Sono state rilasciate 907 patenti nautiche e 61 bollini blu per la navigazione sicura. «La Capitaneria è un punto strategico unico, con ampi servizi per la comunità» ha concluso Castaldo, sottolineando il confronto continuo con l’Adsp per minimizzare i disagi dei cantieri attivi in porto.

