LADISPOLI - Ancora pochi giorni e poi chiuderanno le iscrizioni per il Premio letterario Nazionale “Alsium – Città di Ladispoli”. Il concorso letterario, giunto alla sua XIV edizione e diventato evento culturale di rilevanza nazionale e che vedrà il suo punto culminante il 29 novembre con la cerimonia di premiazione delle opere in concorso. Ma è bene sottolinearlo per partecipare, inviando le copie, c’è tempo fino a sabato 1 ottobre 2025.

Novità di questa edizione sono i presidenti delle giurie delle quattro categorie in concorso, che sono, per il “Libro di prosa Edito” la scrittrice e giornalista Rai Carla Cucchiarelli, per il “Libro Giallo Edito” lo scrittore François Morlupi tra i migliori giallisti italiani, per il “Libro di Racconti Edito” sarà la qualità della poliedrica scrittrice Anna Pasquini mentre per il “Libro per ragazzi Edito” sarà una delle penne più produttive del panorama letterario italiano lo scrittore Maurizio Giannini. A loro la difficile selezione delle opere in concorso.

«Ringraziamo tutti gli autori che in questi anni hanno partecipato al nostro concorso – commenta Francesca Lazzeri - e a tutti quelli che intenderanno partecipare, le vostre opere oggi più che mai oltre che a nutrirci l’anima continuano a darci forza e speranza». Il bando come il modulo di iscrizione alla XIV edizione del Premio Letterario Alsium “Città di Ladispoli”, si può trovare oltre che sui siti specializzati anche sul sito dedicato al concorso https://premioletterariocittadiladispoli.it/. «Ricordiamo – conclude Lazzeri – che il premio è dedicato esclusivamente alle opere edite. Quindi appuntamento con la scadenza del bando della XIV edizione del premio letterario il primo di ottobre, mentre le nomination delle quattro categorie saranno comunicate entro l’8 novembre 2025 e come consuetudine con tutti gli autori l’appuntamento clou è per il 29 novembre giorno della cerimonia di premiazione” dove le sorprese saranno veramente pirotecniche». Per la parte del premio dedicata alle scuole di Ladispoli tutto rimane invariato, la cerimonia di premiazione per i giovani scrittori è fissata per il 28 novembre.

