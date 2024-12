ALLUMIERE - "Accoglienza e Strutture Ricettive": questo il titolo dell'importante assemblea pubblica che si terrà ad Allumiere il prossimo giovedì 17 ottobre alle ore 18, presso l’Auditorium comunale.

L'incontro è promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con l’Università Agraria di Allumiere, l’ass. Pro Loco e l’APS “Il cammino dell’allume”. Relatori dell'assemblea pubblica saranno Simone Ceccarelli (assessore alla Programmazione), Lara Sgamma (presidente dell'associazione "Il Cammino dell'Allume"), Maria Pinardi (presidente della Proloco di Allumiere) e Daniele Cimaroli (presidente dell'Università Agraria). Con loro interverrà Damiano Fabbri dell'associazione "Stay Freedom" promotrice del "Cammino dei Tre Villaggi".

Il progetto de Il Cammino dell'Allume ha portato alla luce l'esigenza di creare una rete diffusa di accoglienza cittadina allo scopo di rilanciare la vocazione di "Turismo Lento" del territorio. L'invito è aperto a tutta la cittadinanza ed, in particolar modo, a tutti coloro che possiedono immobili o spazi che vorrebbero trasformare in strutture ricettive. L'assemblea sarà un momento di confronto dove si avrà anche la possibilità di porre domande e ricevere chiarimenti. Le prospettive che si stanno costruendo grazie al lavoro congiunto dell'Aps Il Cammino dell'Allume, la Pro Loco, l'Università Agraria e l'amministrazione comunale è quella di portare un afflusso costante di visitatori ad Allumiere, i quali sono spesso costretti a pernottare in altri comuni.

"L'Amministrazione Comunale di Allumiere - spiega l'assessore Simone Ceccarelli - promuove un'assemblea pubblica rivolta a tutti i cittadini che siano interessati a costruire una rete di accoglienza diffusa, ormai sempre più necessaria, che potrebbe rappresentare un'importante opportunità economica per la nostra comunità. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare".