ALLUMIERE - Al via da domenica 8 dicembre Allumiere "Natale nel Borgo", il calendario dei tanti appuntamenti che renderanno ancora più magiche e nelle le giornate del periodo natalizio.

Natale bel Borgo è promosso dal Comune di Allumiere in collaborazione con la Pro Loco ed altre associazioni del posto.

Ad Allumiere dall'8 dicembre ci sarà un susseguirsi di giornate all'insegna del Natale che sapranno scaldare ogni cuore e rendere felici grandi e piccini. Allumiere si appresta a vivere un periodo magico con l'evento "Natale nel borgo 2024", previsto9 per l'8 dicembre. In questa occasione l'intero paese si animerà di una straordinaria parata natalizia, dove tutte le associazioni locali avranno l'opportunità di sfilare e mostrare il loro spirito festivo.

Gli abitanti e i visitatori potranno godere di tante sorprese lungo le strade del borgo, arricchite da spettacoli affascinanti che incanteranno grandi e piccini.

Il momento clou della giornata sarà l'accensione dell'albero di Natale, accompagnata da spettacolari luminarie che trasformeranno il borgo in un vero e proprio paradiso natalizio. Un'occasione imperdibile per immergersi nella magia del Natale e condividere momenti di gioia e comunità. Il borgo di Allumiere si appresta a vivere un'atmosfera magica con l'attesa parata natalizia "Natale nel borgo", in programma per l'8 dicembre alle 16:30.

La sfilata partirà da Viale Garibaldi e vedrà la partecipazione entusiasta delle scuole di danza New Dance Evolution Center e Dance World, insieme alle diverse associazioni locali come USD Allumiere Calcio, GGP, Ginnastica Artistica e Volley Allumiere.

L'evento sarà arricchito dalla presenza di speciali ospiti: le Mascotte Natalizie Minny e Topolino, che sfileranno insieme a trampolieri e a un autentico Babbo Natale con la sua slitta, il tutto organizzato da All Event Animazione.

Non mancheranno di certo i nostri meravigliosi Elfi con tante sorprese.

La stessa sarà aperta da due mascotte Minni e Topolino un vero Babbo Natale e la sua slitta mobile e trampolieri che allieteranno gli spettatori.

A seguire si svolgerà un bellissimo momento della pace in collaborazione con Anpli nella piazza della Repubblica e poi, avverrà l'accensione dell'albero in piazza e luminarie, albero che quest'anno, rispettando tutte le certificazioni del caso, è un vero albero della specie Abete Rosso e sarà addobbato da noi della ProLoco".

A chiudere una cosi gran bella giornata si svolgerà uno spettacolo di fuoco e led che incanterà tutto il pubblico.

"Un'altra bellissima sorpresa per questo Natale è il "Giardino del Natale", il giardino della piazzetta Agostino Chigi sarà allestito con luci, istallazioni, pupazzi giganti, resterà aperto dall'8 dicembre e resterà aperto e visitabile da tutti fino al 6 gennaio".

L'idea del giardino di Natale, nata dall'associazione Proloco, rappresenta un'iniziativa affascinante che trasforma uno spazio comune in un luogo magico e incantato durante il periodo natalizio.

"Questo progetto mira a coinvolgere la comunità locale, promuovendo lo spirito natalizio attraverso la collaborazione e la creatività - prosegue la presidente Proloco, Maria Pinardi - il giardino, addobbato con luci scintillanti, decorazioni festive e installazioni artistiche, diventa un punto di ritrovo per famiglie, amici e visitatori, offrendo un'esperienza immersiva e suggestiva.

In sintesi, il giardino di Natale è un esempio perfetto di come la coesione sociale e il desiderio di celebrare insieme possano dare vita a un'iniziativa che scalda i cuori.

