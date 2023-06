ALLUMIERE - Allumiere ha perso un'altra delle sue figlie più belle: lunedì sera è, infatti, prematuramente scomparsa l'eccezionale donna e commerciante Antonella Cimaroli. La donna è stata trovata morta nel suo locale. Oggi pomeriggio alle 15.30, nella parrocchia di Allumiere il parroco don Roberto celebrerà il funerale e poi Antonella, dopo l'estremo saluti sarà tumulata nel cimitero del paese accanto ai suoi cari.

La sua morte ha sconvolto tutti, perché Antonella era apprezzata ed amata da tutto il paese per le sue elevate doti da pasticcera, per le sue doti umane e per la sua carica di entusiasmo e amore per il prossimo.

Antonella, infatti, era sempre pronta a correre in aiuto di tutti e in particolare nella sua famiglia era il punto di riferimento per tutti: ovunque ci fosse bisogno di aiuto lei correva. Antonella era nata il 4 ottobre del 1965 proprio nel giorno della festa di San Francesco.

Sin da piccola ha sempre mostrato di saper fare tutto e di avere una grande manualità.

Era una donna molto intraprendente, schietta, spontanea, diretta, vera e aveva un cuore davvero d'oro: era la classica bella persona che lascia il segno in chiunque la conosce.

Caritatevole è l'aggettivo che meglio descrive la persona fantastica che era Antonella. Insieme alla amata sorella Emilia gestiva da anni con grande successo il bar pasticceria Giardino e nel settore della pasticceria e del catering erano un punto di riferimento in tutto il comprensorio. Per acquistare i loro dolci ci sono clienti e le loro golosità che vengono da Civitavecchia, da Santa Marinella e da Tolfa.

Sino a due giorni prima della sua dipartita si era prestata per tutta la famiglia: è stata sempre vicina allo zio malato di SLA fino all'ultimo momento e per tutti i familiari era un factotum preziosissimo, perché si faceva sempre in quattro per tutti.

Era un’amante della vita, aveva la passione per il teatro ed era una bravissima attrice. Gli ultimi due anni sono stati contrassegnati da tanti dolori che le hanno provocato molta sofferenza: ha perso a distanza di poco tempo gli amati due zii, poi ha perso un altro zio e il 16 maggio è deceduta la sua mamma e il suo grande cuore ne è uscito lacerato. Antonella lascia nel dolore la figlia Beatrice, il compagno Paolo, la sorella Emilia, il fratello Ivano e tutti i parenti che la adoravano e che da lunedì sono orfani di una così bella e indispensabile persona.

Il sindaco Luigi Landi, l'amministrazione comunale e tutto il paese si stringono intorno ai famigliari: a loro anche le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.

