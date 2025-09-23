CIVITAVECCHIA — La Protezione civile regionale ha diramato un allertamento meteo-idro: dal pomeriggio di oggi, martedì 23 settembre, e per le successive 18–24 ore sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati generalmente moderati sull’intero Lazio. Per le Zone di Allerta A–G scatta il livello giallo per rischio idrogeologico e per temporali; verde per il rischio idraulico.

Il bollettino richiama gli enti locali ad attivare le fasi operative dei piani di protezione civile e gli adempimenti di competenza secondo le Direttive regionali. Il quadro di vigilanza recepisce l’Avviso di condizioni meteo avverse n. 25065 della Presidenza del Consiglio–DPC e la “Previsione Sinottica e QPF” del 23/9.

In sintesi: oggi e domani criticità ordinaria (gialla) per fenomeni meteo e possibili effetti al suolo (allagamenti localizzati, smottamenti puntuali, rigurgiti delle reti pluviali), con attenzione particolare alle aree costiere e urbane più esposte. La costa settentrionale (Zona A – Bacini costieri nord) e i Bacini di Roma (Zona D) rientrano nel perimetro dell’allerta.

Per segnalazioni ed emergenze: Sala Operativa Regionale 803.555; per informazioni del Centro Funzionale Regionale 800.276570. I bollettini sono consultabili online sul portale regionale della Protezione civile.

Si raccomanda prudenza negli spostamenti, evitare sottopassi e zone depresse in caso di piogge intense, non sostare presso alvei, argini e ponti, tenere liberi caditoie e tombini e prestare attenzione a raffiche di vento e fulminazioni associate ai temporali.

