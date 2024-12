LADISPOLI - “Condivisione Pubblica sulla Laudate Deum”. Questo l’evento in programma sabato alle 15.30 nell’aula consiliare del comune di Ladispoli, oganizzato dal circolo Laudato Si’ Sacro Cuore Ladispoli.

«La Laudate Deum è l’esortazione apostolica scritta da Papa Francesco e pubblicata lo scorso 4 Ottobre, festa di San Francesco - spiegano gli organizzatori - Questo testo, che riprende le tematiche della cura del Creato, del cambiamento climatico e dell’ecologia integrale, prende il nome dal profetico “invito che San Francesco d’Assisi ha fatto con la sua vita, i suoi canti, i suoi gesti”: Lodate Dio per tutte le sue creature».

«Dopo 8 anni dall’enciclica Laudato Si’ che invita tutte le persone di buona volontà ad attivarsi per la cura della casa comune, la Laudate Deum sottolinea l’urgenza ancora più forte di attivarsi: Papa Francesco si rivolge anche ai politici, agli amministratori (anche in occasione della COP 28) e a tutte le persone che possono prendere decisioni importanti».

«Il circolo Laudato Si’ Sacro Cuore Ladispoli invita tutta la cittadinanza a partecipare all’evento: interverranno vari esponenti della vita amministrativa e pubblica della nostra città che sono stati incoraggiati a leggere l’esortazione e condividere le loro riflessioni a riguardo. Iniziamo dalla nostra Ladispoli - concludono - nel luogo più rappresentativo della nostra comunità, per individuare insieme le azioni da attuare per tutelare la natura, l’ambiente e tutto il Creato a partire dal nostro territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA