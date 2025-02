SANTA MARINELLA - Il direttivo del Centro Studi Aurhelio lancia l’allarme sullo stato in cui versano le palafitte sul lungomare Marconi.

«La messa in sicurezza dell’area relativa alle storiche palafitte, posizionate all’inizio del Lungomare Marconi, lato Civitavecchia, non è più procrastinabile - affermano dal direttivo - E’ già diverso tempo che da ogni angolo del nostro comune, giungono segnalazioni e avvisi per porzioni di territorio che sono completamente abbandonate a loro stesse e rappresentano un grave pericolo per l’incolumità delle persone che li frequentano».

«La zona - sottolineano dal centro - oltre ad essere un richiamo turistico per molti visitatori è anche particolarmente frequentata da coloro che approfittano dell’affaccio sul mare per svolgere attività fisica. Non solo, quel preciso punto, rappresenta un unicum per gran parte del territorio, per le stratificazioni di reperti archeologici e infrastrutture che consentono di percepire a vista, il sedimento delle diverse culture e civiltà che si sono susseguite fin dall’antichità. E’ a tale riguardo che riteniamo doveroso fare appello al sindaco affinché si attivi al più presto per far intervenire chi di dovere per far mettere in sicurezza la zona.

Risulta evidente che, nonostante le numerose nomine dei delegati, vi siano porzioni di territorio completamente abbandonate a loro stesse, senza alcuna attenzione e con una altissima pericolosità per le persone che le frequentano».

