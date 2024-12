CIVITAVECCHIA – Degrado in via Berlinguer. La segnalazione arriva da un residente che mostra come ormai il marciapiede sia invaso da erbacce e sterpaglie, una segnalazione che rende evidente lo stato di incuria in cui versa l’area che necessita al più presto di operazioni di sfalcio e pulizia. E proprio questo chiede il cittadino, che si intervenga per ridare decoro all’area in modo da poter passeggiare normalmente senza dover schivare erba, erbacce e sterpaglie varie.

