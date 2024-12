CERVETERI - Una serie di eventi e attività sparse sul territorio del litorale e della Tuscia, l'Etruria Meridionale. Promotore: la DMO Borghi Etruschi, un'associazione mista pubblico-privata, vincitrice di un bando per lo sviluppo delle destinazioni turistiche nel Lazio. A Cerveteri l'appuntamento è per il 6 aprile con una visita nei dintorni della Necropoli della Banditaccia, in un Archeo Trekking dalla difficoltà medio-facile. La passeggiata si svilupperò in un percorso di 8 chilometri e porterà i partecipanti a visitare la via degli Inferi in un giro ad anello tra natura e archeologica. Il 7 aprile ci si sposterà invece al Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia. Qui, contemporaneamente, alle 10 in punto, sono previste le visite delle Necropoli e poi al Museo, sia a Cerveteri che a Tarquinia.

