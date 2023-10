Proseguono senza sosta le attività del Comitato di Orte a sostegno alle fasce deboli della popolazione, soprattutto verso quei nuclei familiari che hanno particolare difficoltà.

I Volontari, oltre a curare la distribuzione dei generi alimentari conferiti dalla Comunità Europea, provvedono anche ad effettuare presso le strutture della media distribuzione del territorio giornate di raccolta alimenti od altri generi di prima necessità (pannolini, prodotti per l’infanzia o per l’igiene) per poi confezionare dei pacchi di sostegno, che verranno periodicamente consegnati alle famiglie segnalate dai Servizi sociali dei Comuni con i quali siamo in collaborazione.

Per il 2023 una parte di queste attività verranno finanziate anche grazie il contributo della Carivit, il Comitato infatti è risultato tra i vincitori del bando Welfare 2023, assieme a numerose altre associazioni del territorio, i fondi così pervenuti permetteranno di migliorare il sistema di stoccaggio e di scarico del magazzino viveri. Carivit si conferma così un concreto partner per le attività sociali, visto che la Fondazione ha recentemente sostenuto un altro progetto rivolto alla movimentazione di persona a ridotta mobilità.

©RIPRODUZIONE RISERVATA