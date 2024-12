CERVETERI - Taglio del nastro alla Coop di Cerveteri per il bookcrossing dedicato ai bimbi dai 0 ai sei anni. All'interno della Coop, bambini e genitori troveranno un espositore rosso contenente "libri randagi" pronti per essere liberati dallo scaffale per viaggiare di casa in casa. L’iniziativa rientra nel progetto “Apprendisti lettori” (@Apprendistilettori2024), finanziato dal Cepell ed è realizzato dalla Cooperativa Filef in collaborazione con Unicoop Tirreno, Biblioteca Comunale Nilde Iotti, asl RM 4, TiberADV, Istituto Comprensivo Cena, Istituto Comprensivo don Milani e altri enti e associazioni locali.

