TOLFA - Alessandro Tagliani è il nuovo segretario di Forza Italia di Tolfa.

Nel paese collinare al congresso cittadino di Tolfa del gruppo Forza Italia il giovanissimo assessore Alessandro Tagliani è stato nominato segretario cittadino di Forza Italia.

"È un grande onore per me che ho mosso i primi passi nel partito azzurro di Berlusconi - spiega l'assessore e ora anche segretario di Forza Italia di Tolfa, Alessandro Tagliani - oggi, più che mai, ho deciso di metterci la faccia per portare avanti i valori in cui credo. Ringrazio Alessandro Battilocchio che ha presieduto il congresso e tutta la grande famiglia di Forza Italia che ha creduto in me».

«Ringrazio tutto il direttivo - conclude Tagliani - che ha deciso di darmi fiducia e con il quale porterò avanti l’azione politica su Tolfa e su tutto il territorio. Noi ci siamo".

