CIVITAVECCHIA – L’arte di Alberto Monachini, 3D Berto, arriva fino a Colonna. Nei giorni scorsi è partito il corso di modellazione 3D di Laboratorio Lavatoio 4.0 organizzato da Frascati Scienza in collaborazione con Omnium XR con le lezioni a cura di 3D Berto.

LE MODALITÀ

Si tratta di 6 incontri, uno ogni martedì, in cui i ragazzi ricevono un’infarinatura sulla scultura 3D e sugli strumenti base più facili da utilizzare, poi il docente spiega come approcciare alla stampa 3D, si manda in stampa il progetto e la settimana successiva si potrà ritirare l’oggetto stampato. Le lezioni sono gratuite e offerte dal Comune di Colonna in collaborazione con Frascati scienza.

LE BASI DEL PROGETTO

Il progetto “Lavatoio 4.0” è voluto e ideato dal Comune di Colonna grazie al finanziamento del Distretto di Economia Civile della XI Comunità Montana Castelli Romani e Monti Prenestini. Un’iniziativa che segue quella della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF 2023 di Frascati Scienza “Gravity sketch - creare nel metaverso” di fine settembre e le due esperienze immersive 3d portate al Romics (Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cosplay, Cinema e Games). Due appuntamenti che hanno visto centinaia di persone avvicinarsi al mondo del metaverso e del 3D. Ora un’altra occasione per esplorare la “nuova” frontiera della modellazione online e successiva stampa con Frascati scienza che ha riconosciuto la validità del progetto presentato.

