I carabinieri della Stazione di Capodimonte hanno denunciato un italiano trovato alla guida dell’autovettura del padre in evidente stato di ebbrezza mentre guidava in modo pericoloso in pieno centro cittadino. All’accertamento dell’etilometro, l’uomo aveva un tasso di alcool superiore a 1,5 g/ml, vale a dire oltre il triplo dei valori consentiti dal Codice della strada. Oltre alla denuncia penale, all’uomo è stata immediatamente ritirata la patente e mentre l’autovettura restituita al legittimo proprietario.