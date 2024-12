CERVETERI – Si punta al rimpasto entro la settimana, al massimo all’inizio della prossima. Sono ore calde per la questione politica etrusca contraddistinta da una crisi che da maggio sta tenendo imbrigliata la squadra governativa. La sindaca Elena Gubetti ha avviato nuovi dialoghi con gli ormai celebri dissidenti nel tentativo di trovare per l’ennesima volta la quadra. E sembra che stavolta non dovrebbero esserci ostacoli alla nomina dei nuovi assessori. Tre esponenti della nuova squadra amministrativa dovrebbero essere di Governo Civico, il cui leader della lista è sempre Alessio Pascucci per due volte sindaco a Cerveteri e attualmente consigliere comunale a Ladispoli e consigliere metropolitano. Si parla di una donna e due uomini, tra cui lo stesso Matteo Luchetti che a maggio era uscito dalla porta principale dopo gli “scontri” politici mentre Badini aveva additato ad impegni personali la sua uscita di scena. Un assessorato invece potrebbe strapparlo la lista Noi per Cerveteri. Sono giorni frenetici al Granarone dove il blocco degli attuali assessori (Alessandro Gnazi, Riccardo Ferri, Francesca Appettiti e Federica Battafarano) ha sempre partecipato al dialogo per trovare un’intesa tra le parti.

Intanto prossimo consiglio comunale convocato per il 5 dicembre quando all’ordine del giorno ci saranno solo dei punti relativi alla Question Time. Troppo poco forse per un vero e proprio banco di prova di distensione.

