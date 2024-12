LADISPOLI - In biblioteca arriva il Laboratorio esperienziale con lettura in lingua inglese dedicato a tutti i curiosi dai 5 agli 8 anni.

Appuntamento martedì 15 ottobre alle 16.45.

«Per prepararsi all'ascolto di una nuova lingua i bambini entreranno nel magico mondo degli animali: scatole a sorpresa animeranno la lettura per scoprire chi si nasconderà - spiegano dal Comune - Dopo la lettura i bambini si cimenteranno in un laboratorio artistico e musicale che permetterà loro di consolidare l'esperienza linguistica. L'incontro, condotto da Monica Roberti, Francesca Maggiore e Jane Helen Garzia, è un progetto di Aperta Parentesi, realizzato con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2023, L.R. 24/2019. La partecipazione è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria ai contatti della biblioteca».

