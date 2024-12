SANTA MARINELLA – E’ stato allestito il cantiere per l’avvio del lavori relativi alla pista ciclopedonale che collegherà via delle Colonie a via Valdambrini.

Il progetto, approvato alcuni mesi fa dalla giunta municipale e che rientra nei progetti finanziati attraverso il Pnrr per un importo di circa 300mila euro, prevede la realizzazione di un apposito tracciato da Piazzale delle Colonie (Bar dei Pini) fino all’incrocio con via Valdambrini.

Lato monte sarà realizzato un nuovo percorso ciclopedonale, adeguato al passaggio di pedoni e biciclette.

“Diamo avvio ad un altro grande cantiere per Santa Marinella – ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei – che permetterà oltre alla riqualificazione di via delle Colonie e del quartiere Combattenti anche e soprattutto la messa in sicurezza di quel tratto di strada così importante per la viabilità cittadina, permettendo quindi a ciclisti e pedoni di trascorrerla in tutta sicurezza.

I lavori infatti, che termineranno presumibilmente entro la prossima primavera, prevedono la realizzazione di un nuovo tracciato a lato monte di due metri mezzo, e laddove necessario sarà effettuato uno sbancamento per rendere il tutto fruibile e adeguato al passaggio delle biciclette e dei pedoni.

Con gli altri fondi PNRR – ha aggiunto il Sindaco -, attraverso un accordo procedurale con RFI, andremo a rivoluzionare la viabilità dell’accesso sud, con l’allargamento del sottopasso di via Valdambrini/via delle Vignacce, la realizzazione di una nuova rotatoria sulla Via Aurelia ingresso Porto Turistico con la messa in sicurezza, ovviamente, di nuovi marciapiedi e camminamenti.

Santa Marinella cambierà volto in pochi anni – ha concluso il Sindaco – grazie all’impegno della nostra amministrazione nel campo delle grandi Opere Pubbliche che stiamo realizzando, dalle scuole alle strutture sportive, alla viabilità. Opere finanziate attraverso i fondi del PNRR per oltre 20milini di euro”.

“Siamo estremamente felici – ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Amanati – dell’avvio di questo cantiere, pensato per modernizzare la città attraverso percorsi ciclopedonali e rendere Santa Marinella sempre più una città “green”, in virtù del fatto che dopo la stagione estiva, saranno avviati anche i lavori di realizzazione dell’altra ciclopedonale che collegherà il castello di Santa Severa al porto di Civitavecchia. Un grande progetto di riqualificazione urbana che renderà il litorale di Santa Marinella un vero e proprio fiore all’occhiello per cittadini, turisti e villeggianti che lo percorreranno”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA