LADISPOLI - Inaugurati sabato scorso al PalaSorbo, con una partita e un allenamento di baskin , le attrezzature inclusive ed i canestri specifici che permetteranno ai ragazzi della società dall’Asd Basket Città di Ladispoli di poter svolgere attività sportiva. «Siamo fermamente convinti – ha commentato il consigliere delegato alle Federazioni e Enti sportivi, Stefano Fierli – che lo sport sia un indispensabile volano per l’integrazione e l’inclusione. Grazie al finanziamento regionale sono stati acquistati i canestri per il baskin, le rampe per il gioco boccia disabili e le protesi per gli atleti del team ciclismo Ladispoli. L’importo erogato è stato di 17.556 euro ed è stato assegnato al distretto socio sanitario di Ladispoli Cerveteri. Alla manifestazione d’interesse hanno partecipato l’associazione Basket Ladispoli, team ciclismo Ladispoli e associazione sportiva boccia Cerveteri. Il nostro obiettivo è quello di rendere la nostra città sempre più inclusiva grazie anche allo sport».

