VITORCHIANO - Si è svolto la scorsa settimana, il ventiseiesimo consiglio comunale, durante il quale il sindaco Ruggero Grassotti ha informato i presenti circa la donazione al Comune di Vitorchiano di una reliquia di Santa Rosa della prima metà dell’Ottocento. La stessa era stata infatti consegnata nel pomeriggio direttamente al primo cittadino dal concittadino Mauro Catasca. Si tratta di un prezioso frammento di stoffa dal grande valore storico e religioso. Un dono molto gradito che rinnova il legame di Vitorchiano con la Santa viterbese. Quindi, dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, il consiglio ha discusso, dopo l’illustrazione del sindaco, la delibera per l’approvazione del Piano Strategico Pac (Psp) e Complemento per lo Sviluppo Rurale (Csr) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Sviluppo Locale di tipo partecipativo (Leader). Forme di cooperazione e finanziamento per l’attuazione degli Interventi Srgo5 "Supporto preparatorio" e SRG06 Leader - Attuazione strategie di sviluppo locale. La delibera prevede di autorizzare l'adesione al Gal (Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino), con approvazione dello statuto, tra i comuni di Vitorchiano, Soriano nel Cimino allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale attraverso Fondi strutturali. Una delibera estremamente importante che permetterà l’accesso a ulteriori opportunità di finanziamento, una delibera votata all’unanimità dai consiglieri presenti. Nei prossimi giorni, con lo scopo di illustrare modalità e opportunità, sarà organizzata specifica assemblea pubblica. «Ulteriori passo in avanti per il rilancio del nostro territorio», fanno sapere dal Comune.

©RIPRODUZIONE RISERVATA