ALLUMIERE - Prosegue a Tolfa la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici: al Casalaccio è stata realizzata la seconda area con le apposite colonnine. In linea con la precedente amministrazione, con la consapevolezza che una delle principali cause dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, è stato portato a completamento un piano (già approvato dalla precedente giunta Landi ed in parte già attuato dagli stessi ex amministratori) per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. "Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica - spiega il consigliere comunale, TizianoTedesco - è ovviamente la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio e consapevoli del fatto che consideriamo lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico abbiamo deciso di fare la nostra parte". Il progetto prevedeva l’installazione di ricariche elettriche negli accessi principali di Tolfa: il primo è stato quello sito a piazzale Europa (in funzione ormai da tempo) e da qualche giorno, a seguito del completamento dell’iter autorizzativo, si è attivato anche quello in località Casalaccio. Da ricordare che il progetto è stato voluto e realizzato dalla vecchia amministrazione (in particolare, dall’assessore Stefanini in sinergia con l'ex sindaco Luigi Landi) ed è stato poi ultimato in questi giorni in segno di continuità dalla amministrazione attuale guidata dalla sindaca Stefania Bentivoglio.